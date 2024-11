Sebastián Herrera y el presente de la Roja del Basket: “Tenemos que afrontar los partidos sin miedo a nadie”

Una vez terminado el partido en que Chile superó a Venezuela por 86-61 en el Coliseo Antonio Azurmeny de Valdivia a Sebastián Herrera se le vio aliviado. El capitán de La Roja cestera sabía de la importancia que tenía dicho compromiso para las aspiraciones del equipo que dirige Juan Manuel Córdoba para volver a meterse en carrera buscando la anhelada clasificación rumbo a la Americup.

La victoria conseguida en el recinto que es considerado como “La Catedral” del básquetbol chileno no solo le permitió al representativo nacional sumar una triunfo ante Venezuela después de 45 años, sino que, además, dejó a Chile muy cerca de alcanzar uno de los 12 cupos para el torneo que se disputará en Nicaragua en 2025.

Uno de los líderes de este equipo es Sebastián Herrera, capitán de La Roja cestera, quien analizó la doble fecha de la ventana FIBA, dónde Chile quedó bien aspectado de cara a los duelos que se vienen en febrero.

“Tuvimos una derrota dolorosa ante Colombia, quedamos dolidos ya que teníamos altas expectativas en ese juego. Creo que estuvimos muy blanditos, hay que ser sinceros y no fuimos a buscar el partido como queríamos. Ante Venezuela cambiamos el plan de juego, fuimos a matar o morir porque así era esta fecha y valió la pena porque ahora seguimos vivos y con la misma convicción de tratar de ganarle a quien sea en este grupo de la muerte y con la mayor convicción posible de poder clasificarnos en febrero”, declaró.

En Febrero la Roja del Basket buscará la clasificación en Colombia y Venezuela

Consultado por sus sensaciones de ser parte de un equipo que ha hecho historia con triunfos sobre Argentina y Venezuela, el jugador del París Basketball dice tener los pies sobre la tierra e ilusionado con hacer las cosas bien para llevar a Chile a lo más alto.

“Es un momento muy lindo estar en dos triunfos históricos, ante Argentina y Venezuela, pero he vivido otras cosas también. Me gusta mantener las cosas en calma, queremos si o si clasificar, este triunfo sobre Venezuela nos puso en una muy buena posición, pero no en una posición extraordinaria para estar completamente felices”, apuntó.

“En febrero tendremos dos partidos muy difíciles en Colombia y Venezuela, dónde si o si tenemos que llevar esta motivación, de que de esta forma tenemos que afrontar todos los partidos sin miedo a nadie y creo que eso nos ayuda mucho con esta victoria”, agregó.

El promisorio futuro de la selección chilena de básquetbol

Respecto a cómo ve a esta selección chilena, Herrera, quien es el primer jugador nacional en jugar en la Euroliga, destaca el potencial que tiene el equipo, compuesto en su mayoría por muchachos jóvenes que aún tienen mucho por dar.

“El futuro de esta selección lo veo bastante bueno. Cuando nos juntamos todos veo a una selección muy fuerte. Somos bastante altos, al fin, porque nunca habíamos tenido una selección tan alta. Tenemos un equipo muy joven. Yo soy de los más viejos y tengo 27 años, cosa que no tiene ningún sentido. Nos queda mucho y ojalá podamos seguir sumando todos los años”, agregó.

De paso, indicó el gran ambiente que se genera en la selección, todo gracias al trabajo de su entrenador, Juan Manuel Córdoba, quien ha llevado a cabo un proceso con la mayoría de ellos por largos años, poniéndo siempre por delante lo colectivo.

“Todos en esta selección tenemos un rol. Todos tenemos que aportar con todo el esfuerzo y concentración que tengamos. Lo hacemos en el día a día, en cada entrenamiento. Al que le toque un día lanzar más o tomar más rebotes, o tener más asistencias, él va a tener un buen día, pero si la selección termina ganando eso es lo más importante”, comentó.

Por último, Herrera que reconoció que vendrá a la selección cada vez que pueda "porque me gusta, me encanta estar acá", analizó su presente en la liga francesa.

"En el último tiempo me he sentido muy bien, en París tratando de agarrar más ritmo, en algunos partidos he jugado bastante, en otros no he jugado. Con el nuevo entrenador me tengo que afiatar mejor, pero confío en que las cosas se irán dando de la mejor manera”, cerró.

Las opciones de Chile rumbo a la Americup

Tras la ventana FIBA de noviembre, Chile se ubica en el tercer puesto y en zona de clasificación en el Grupo A de las Clasificatorias y queda en buena posición para alcanzar uno de los cupos para la FIBA Americup.

Lo que se viene ahora para La Roja es la doble ventana de febrero, donde se debe jugar contra Colombia y Venezuela, ambos duelos como visitante.

La escuadra nacional necesita una victoria sobre Colomnia por más de seis puntos para no depender de otros compromisos. O, si Venezuela no supera a Argentina, La Roja podría perder hasta por 24 puntos con los llaneros para timbrar su boletos al certamen de selecciones.