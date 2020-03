"Crespita" Rodríguez fue operada exitosamente de un tumor y estuvo acompañada por Marcelo Ríos

La boxeadora chilena Carolina "Crespita" Rodríguez fue operada exitosamente de un tumor que tenía en la zona cervical, según informó la Clínica MEDS a través de un comunicado.

De acuerdo al parte médico, la deportista presentaba una compresión del 80 por ciento del canal de la médula, por lo que fue necesario realizarle una hemilaminectomía (técnica quirúrgica para descompromir la médula espinal) y la extracción tumoral, que resultó todo un éxito.

El comunicado destacó que el ex tenista nacional Marcelo Ríos apoyó "permanentemente" a la deportista, y estuvo "al lado de Crespita Rodríguez acompañándola antes y después de la intervención.

Rodríguez publicó un mensaje para agradecer a Ríos, quien se comprometió a ayudar a la púgil nacional: "Simplemente gracias. Marcelo Ríos por tu apoyo, de hacer este combate más simple junto a la Clínica MEDS. Gracias por tú visita en la clínica y hacernos reír un rato y mostrarnos lo transparente que eres".

"Sigue en pie que hagamos sparring, porque vuelvo a competir sí o sí. No puedo no mencionar quienes me apañan en todas, en mis locuras, mis alegrías y por sobre todo mis caídas", agregó.

Rodríguez seguirá en Cuidados Intensivos y puede ser dada de alta en un plazo de entre 48 y 72 horas.