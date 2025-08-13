U de Chile pega primero: derrota a Independiente y queda a un paso de cuartos en la Sudamericana
U de Chile debe definir en Argentina la llave de Copa Sudamericana 2025.
U de Chile dio el primer golpe: venció por 1-0 ante Independiente en el estadio Nacional y llega con ventaja a la revancha de la próxima semana contra el Rojo en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
⚽ Gol de U de Chile vs Independiente
El único gol del compromiso lo anotó Lucas Assadi en los 36 minutos de juego, aprovechando una buena jugada colectiva desde la derecha, con un remate ajustado que dejó sin opciones al portero Rodrigo Rey.
En el segundo tiempo llegó una importante incidencia para Independiente, ya que Matías Abaldo se fue expulsado en los 73' por doble amarilla, frenando el ímpetu de su equipo, que parecía acercarse al empate.
En el Rojo de Avellaneda fueron titulares los chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral. Además, en el complemento ingresó Pablo Galdames. todos tuvieron un bajo rendimiento.
❓ ¿Cuándo es la revancha de U de Chile vs Independiente?
La revancha de U de Chile vs Independiente se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. El compromiso será en Argentina.
- Fecha: Miércoles 20 de agosto
- Hora: 20:30 horas.
- Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?
U de Chile vuelve a la acción este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas ante Audax Italiano en el estadio Nacional, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.
- Fecha: Domingo 17 de agosto
- Hora: 12:30 horas.
- Estadio: Nacional (Santiago)