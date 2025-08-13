Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

U de Chile pega primero: derrota a Independiente y queda a un paso de cuartos en la Sudamericana

U de Chile debe definir en Argentina la llave de Copa Sudamericana 2025.

Foto: Photosport U de Chile pega primero: derrota a Independiente y queda a un paso de cuartos en la Sudamericana
Luís Felipe Labrín
U de Chile dio el primer golpe: venció por 1-0 ante Independiente en el estadio Nacional y llega con ventaja a la revancha de la próxima semana contra el Rojo en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

⚽ Gol de U de Chile vs Independiente

El único gol del compromiso lo anotó Lucas Assadi en los 36 minutos de juego, aprovechando una buena jugada colectiva desde la derecha, con un remate ajustado que dejó sin opciones al portero Rodrigo Rey.

En el segundo tiempo llegó una importante incidencia para Independiente, ya que Matías Abaldo se fue expulsado en los 73' por doble amarilla, frenando el ímpetu de su equipo, que parecía acercarse al empate.

En el Rojo de Avellaneda fueron titulares los chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral. Además, en el complemento ingresó Pablo Galdames. todos tuvieron un bajo rendimiento.

❓ ¿Cuándo es la revancha de U de Chile vs Independiente?

La revancha de U de Chile vs Independiente se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. El compromiso será en Argentina.

  • Fecha: Miércoles 20 de agosto
  • Hora: 20:30 horas.
  • Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

U de Chile vuelve a la acción este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas ante Audax Italiano en el estadio Nacional, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

  • Fecha: Domingo 17 de agosto
  • Hora: 12:30 horas.
  • Estadio: Nacional (Santiago)

📋 Resumen U de Chile vs Independiente

📊 Estadísticas U de Chile vs Independiente

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
