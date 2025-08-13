Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Assadi no falla: gol en cada partido de U de Chile en la Copa Sudamericana 2025

U de Chile disfruta del gran momento de Lucas Assadi en esta temporada.

Luís Felipe Labrín
Lucas Assadi se ha convertido en la gran figura de U de Chile en la Copa Sudamericana 2025, manteniendo una estadística que pocos futbolistas logran: anotar en cada uno de los tres partidos que ha disputado con los azules en el torneo continental.

🔥 ¿Cuáles fueron los goles de Lucas Assadi en Copa Sudamericana?

La racha goleadora de Assadi en Copa Sudamericana comenzó en la goleada ante Guaraní. En el partido de ida en el Estadio Nacional, el puentealtino anotó el tercer gol en la victoria 5-0 , demostrando su olfato goleador en el momento más importante.

En el partido de vuelta en Asunción, cuando la clasificación ya estaba prácticamente asegurada, Assadi volvió a brillar. A los 17 minutos aprovechó un error defensivo de Guaraní y definió cruzado ante la salida del arquero Aldo Pérez para anotar el 1-0 que extendía la ventaja global a 6-0.

El tercer tanto llegó en el debut de octavos de final ante Independiente de Avellaneda. Con un remate desde afuera del área, Lucas Assadi puso el 1-0 parcial en el Estadio Nacional , manteniendo viva su increíble racha en el torneo sudamericano.

📊 ¿Por qué es tan importante la actuación de Lucas Assadi en U de Chile?

La consistencia goleadora de Assadi en Copa Sudamericana refleja su explosión futbolística en 2025. El Ninja ha encontrado en el torneo continental la vitrina perfecta para mostrar su crecimiento.

Actualmente con 7 goles y 4 asistencias en todas las competencias de la temporada , Assadi casi duplica sus números de 2024, cuando anotó 4 goles y dio 3 asistencias en 31 partidos. Su rendimiento en Copa Sudamericana ha sido clave para que Universidad de Chile avance a octavos de final.

⚡ ¿Qué significa esta racha para el futuro de Lucas Assadi?

La regularidad goleadora del jugador formado en las inferiores azules lo posiciona como una de las grandes figuras exportables del fútbol chileno. Con una valorización de 1,7 millones de dólares según Transfermarkt y contrato hasta fines de 2026 , Assadi está viviendo su mejor momento profesional.

Su capacidad para anotar en partidos internacionales lo convierte en una pieza fundamental para los planes de Gustavo Álvarez, especialmente considerando que U de Chile busca llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
