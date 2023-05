Sebastián Gesche y Catalina Vidaurre brillaron en el Mountain Bike Tour en Casablanca

Fueron 1.150 los entusiastas pedaleros, entre expertos, familias y amantes de la bicicleta, los que se dieron cita en la segunda fecha del Mountain Bike Tour corrida en la hermosa Viña Matetic, en Casablanca, para compartir la emoción del Mountain Bike en un hermoso escenario natural.

En lo deportivo, Sebastián Gesche se lució en la categoría varones, venciendo en los 60K del trazado con un categórico crono de 02:22:07, a casi cuatro minutos de distancia de su escolta en el podio, Patricio Farías (02:26:00). Nicolás Delich ocupó el tercer lugar con un tiempo de 02:26:02

"Estoy muy contento con la fecha. Fue una ruta muy rápida desde un inicio, con gran ritmo incluso en las subidas. Logré mantener este buen ritmo en las subidas más duras y eso me permitió alcanzar una diferencia con el resto y escaparme para poder llegar a la meta y ganar la carrera. Muy contento con la carrera y la organización", sostuvo el deportista santiaguino de 24 años, quien se prepara para el Panamericano MTB Cross Country-Maratón de Colombia el 18 de julio

En damas 60K, Catalina Vidaurre consiguió una espectacular victoria con un tiempo de 02:48:51 y que tuvo doble mérito, ya que regresaba a la competencia luego de dos meses de ausencia debido a problemas de salud.

La santiaguina logró el primer lugar con gran ritmo, sacándole más de ocho minutos de ventaja a Yarela González (02:57:26) quien se ubicó en el segundo lugar, seguida por Evelyn Muñoz, quien alcanzó el tercer puesto con un crono de 03:05:11.

"Fue una carrera muy fuerte, con bastantes subidas con mucha pendiente lo que me favoreció porque me vienen las pendientes. Me sentí cómoda toda la carrera, con buen ritmo y en general me siento muy contenta por haber ganado", comentó Vidaurre, quien espera representar a Chile en el Mundial MTB de Glasgow, Escocia a fines de agosto.