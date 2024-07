Así es la historia de cómo Bielsa ayudó a la carrera de un crack de la selección de Brasil

En la instancia de los 16 mejores de Copa América, Uruguay y Brasil animarán uno de los mejores partidos de esta fase. Si bien es un duelo sumamente atractivo en lo futbolístico, también lo será por el reencuentro de Marcelo Bielsa con uno de sus antiguos pupilos.

El Loco Bielsa es catalogado como una de las piezas fundamentales para que Raphinha llegara a la selección de Brasil y al FC Barcelona. Y es que todo va más allá de los consejos que recibió el jugador por parte del argentino en los años en que compartieron en el Leeds United de Inglaterra.

La historia de cómo Bielsa ayudó a Raphinha a llegar a la selección de Brasil

En 2021 cuando Tite comandaba a la Scratch, necesitaba de un extremo derecho para la selección y sus colaboradores le hablaron de Raphinha. Vio sus videos y analizó las estadísticas del nacido en Porto Alegre, pero le faltaba algo más para nominarlo y es ahí cuando decide llamar a Marcelo Bielsa.

El DT trasandino alabó las características del jugador y resaltó aquello que hizo que se convirtiera en una pieza clave en el Leeds: su fuerza física, la técnica y su comportamiento. La conversación entre Bielsa y Tite le dio la seguridad suficiente al seleccionador para convocarlo y desde allí que el extremo sería titular de Brasil hasta la Copa del Mundo.

Debut con triunfo para Bielsa con Uruguay y gol de Raphinha con Brasil, el cual está haciendo un partidazo.



Un día muy Leeds. Los amo y los extraño, muchachos. pic.twitter.com/yy7NbBSFDz — Leeds United Argentina (@LeedsARG_) September 9, 2023

Los elogios de Raphinha para Marcelo Bielsa

Es tanta la importancia de Bielsa en la vida de Raphinha, que el brasileño cada vez que puede elogia al rosarino: "Él siempre me ayudó y me exigía tener un rendimiento más alto. Me ayudó a llegar a la selección y sin él, probablemente no estaría aquí. Es una persona importante para mí y mi carrera", dijo el futbolista.

En 2022 en una entrevista con Globo Esporte, el delantero del Barcelona aseguró que "Bielsa es un entrenador muy exigente dentro y fuera del campo. Creo que por mi forma de ser, muy exigente conmigo mismo, terminó uniendo las dos cosas buenas para el bien del club. Él siempre va a pedir el máximo y si el jugador consigue entender que es la mejor manera de evolucionar individual y colectivamente, cualquier jugador tiene la chance de crecer".

Raphinha owes it all to Marcelo Bielsa 🥺❤️ pic.twitter.com/p5PPoRBWFp — ESPN UK (@ESPNUK) July 28, 2022

¿Cuándo juegan Uruguay vs Brasil?

El partido entre la Celeste y la Verdeamarelha está programado para este sábado 6 de julio a las 21:00 horas (01:00 GMT).

El partido no será transmitido por televisión abierta en Chile y sólo se podrá ver a través de DSports o de la plataforma DGO.