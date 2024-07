Un viejo conocido en Chile: Exseleccionado uruguayo criticó duramente a Marcelo Bielsa en plena Copa América

A pesar de acceder a la fase final de la Copa América con puntaje perfecto, Marcelo Bielsa fue cuestionado en medio de su participación en el torneo, aunque no precisamente por su rendimiento con la 'Celeste'.

En diálogo con Sport and Show de Radio Sport 890, el exseleccionado uruguayo Carlos Bueno lanzó una crítica ácida, que no pasó desapercibida, a raíz del trato a Edinson Cavani y Luis Suárez de parte del 'Loco'.

"Esta selección, de la mano de Juan Ramón Carrasco, jugaría mucho más. Hay muy buenos jugadores, de gran pie, que juegan a nivel altísimo en los mejores equipos del mundo. La dinámica y presión hace que Uruguay juegue bien, pero tampoco es que tenga un nivel donde haga cuarenta pases y te haga un gol", comenzó diciendo Bueno, para luego agregar que "Es imposible aguantar los 90 minutos corriendo, sea el jugador o equipo que sea. No hay futbolista que te corra todo el partido al mismo ritmo, o que te mantenga el nivel de principio a fin".

La crítica de Carlos Bueno a Marcelo Bielsa sobre el trato a Cavani y Suárez en Uruguay

Además de referirse a la manera de jugar y a pesar de que Uruguay ganó cada duelo oficial, Bueno hiló más fino y se detuvo a pasarle factura por no llevar a Edinson Cavani, uno de sus excompañeros en la 'Celeste'.

"Los entrenadores hoy quieren dinámica, y por ahí al jugador grande lo ponemos al costado, lo van sacando y se va a ir yendo solo, entonces me lavo las manos. A los ídolos hay que hacerlos terminar de la mejor manera. Cavani necesitaba una despedida de la selección", agregó.

Sobre la misma línea, añadió discrepancias en relación al trato que ha tenido Luis Suárez en el certamen: "A mi entender no pueden ponerlo 10 minutos y, además, antes de entrar, hablarle dos o tres minutos con indicaciones a un jugador que hizo más de quinientos goles en su carrera. No me parece bien. A los 20 minutos del segundo tiempo, Luis tendría que haber entrado. Yo veo otra cosa, pero capaz que estoy equivocado", cerró el exfutbolista que tuvo pasos por la U y UC.