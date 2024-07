Bielsa y el apoyo desde Chile en Copa América: "Siempre recibo muchísimo más de lo que debería"

La selección de Uruguay enfrentará este miércoles 10 de julio a Colombia en las semifinales de Copa América 2024, y en la previa de aquel encuentro el entrenador de la 'Celeste' Marcelo Bielsa se refirió al apoyo que han recibido desde Chile por los éxitos que puedan tener en el desenlace del torneo.

En la rueda de prensa con miras al encuentro con los 'Cafeteteros', Bielsa fue avisado de que la selección charrúa estaba entre los elencos con mayor preferencia desde otros países que esperan verlos coronarse en la competición continental, uno de ellos nuestro país.

"Es una posición que no tiene que ver con el equipo propio, si no con otros cuatro y que elijan dentro de esos cuatro a Uruguay, es una posición y un sentimiento que agradecemos. Yo particularmente lo agradezco. Siempre recibo de Chile muchísimo más de lo que creo debería ser. Y en este caso también lo agradezco y no lo olvido", apuntó el 'Loco'.

¿Cuándo y dónde se podrá ver a la Uruguay de Bielsa ante Colombia?

El desafío de Uruguay y Marcelo Bielsa ante Colombia en semifinales de Copa América tendrá lugar este miércoles 10 de julio en Charlotte, desde las 20:00 horas de nuestro país.

Podrás seguir el compromiso con la transmisión de DirecTV y la plataforma de Dgo, además de la transmisión de CHV. También podrás seguir el Marcador Virtual de Al Aire Libre.