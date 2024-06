Campeón de la Copa América confía en el trabajo de Gareca y cree que La Roja volverá a surgir

Sergio 'Charly' Vázquez, defensa central que jugó en Universidad Católica en los años 90 y alcanzó la histórica final de la Copa Libertadores con los cruzados en 1993, además de haber sido seleccionado por Argentina, con quien ganó la Copa América del 93, entregó su opinión sobre la nueva etapa de Ricardo Gareca al mando de la Roja, el próximo torneo que se disputará en Estados Unidos, y también recordó sus vivencias con la 'Franja'.

En una entrevista para Balón Latino, analizó la era del técnico Ricardo Gareca en la Selección Chilena, mencionando que: "El Tigre Gareca imprimirá su estilo en el equipo, como lo demostraron en el último partido que ganaron, mostrando un buen despliegue futbolístico. Creo que Chile volverá a resurgir, pues cuenta con grandes jugadores".

El defensa central también tuvo palabras para las dos Copas América que ganó la selección chilena. "La Generación Dorada siempre será recordada por haber obtenido los dos títulos internacionales de la selección chilena, dos Copas América espectaculares. Hubo una camada de jugadores increíbles, todos en su mejor momento, y un técnico que supo ubicarlos adecuadamente en el campo de juego", comentó.

Las selecciones a las que hay que prestarle atención en la Copa América

En cuanto a las expectativas sobre las demás selecciones en el torneo, 'Charly' destacó a dos equipos con un futuro prometedor y resaltó sus cualidades: "Hay que prestar mucha atención a todas las selecciones sudamericanas, ya que están en un proceso de renovación. Me gusta mucho lo que está haciendo Venezuela y lo que está haciendo Colombia. Venezuela está en puesto de clasificación al Mundial actualmente, por lo que los equipos están elevando el nivel sudamericano desde las categorías juveniles hacia arriba".

Charly Vázquez podría haber dirigido en el Campeonato Nacional

Sobre la posibilidad de volver a dirigir, Vázquez sorprendió al confesar que recibió una oferta del fútbol chileno, aunque prefirió no revelar el nombre del equipo: "Hubo algunos acercamientos para volver a dirigir en un equipo chileno, pero no me convencieron. Sin embargo, recientemente, conversando con algunas personas, me ha picado nuevamente el bichito y quizás surjan nuevas ganas".

El eterno amor por Universidad Católica de Charly Vázquez

Charly Vázquez se decidió por un equipo 'especial' si tuviera la oportunidad de elegir al volver a ser entrenador: "Si pudiera dirigir en un equipo especial, sería Universidad Católica. Me gustaría estar en un club donde me sienta cómodo y donde me den tiempo para trabajar a largo plazo. Católica siempre estará en mi corazón. Mi hijo es de Católica y mis dos nietos también".

"Siempre hablaré maravillas de Universidad Católica por lo que viví allí. Experimenté momentos hermosos y únicos, situaciones que rara vez se dan. Como aquel partido en el que marqué un gol a la U con nueve hombres, desde los 20 minutos del primer tiempo. Fue un momento épico porque parecía un partido casi perdido". Cerró 'Charly'