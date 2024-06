Lionel Messi lamentó la ausencia de Neymar en Copa América y alabó a Brasil

Cada vez falta menos para la Copa América 2024 que se celebrará este mes en los Estados Unidos, y una de las grandes candidatas al título es la Argentina por sus últimos resultados y el nivel de juego de sus jugadores.

Uno de ellos es su capitán, Lionel Messi, quien afronta la competencia que se disputará en territorio norteamericano como uno de los últimos torneos que lo tendrá como protagonista. Por lo mismo, no duda en reconocer que el certamen es complicado por el nivel de las selecciones, para él Argentina está un peldaño más arriba.

“Hoy por hoy podemos decir que somos los mejores, pero no quiere decir que la vayamos a ganar caminando. Va a ser muy igualada, todas las selecciones son muy complicadas”, admitió en conversación con Marcelo Tinelli para América TV.

AURA pic.twitter.com/OWKDHz8VdZ — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) June 18, 2024

La ausencia de Neymar y el presente de Brasil

Respecto a los potenciales rivales en el torneo, Messi lamentó que su ex compañero y amigo, Neymar, no pueda estar en Brasil producto de una lesión.

“Es una lástima. Jugadores Brasil tienen un millón. De sobra porque saca continuamente. Si bien Ney no está, tiene un millón. Un equipo muy fuerte y muy competitivo”, remarcó.

A sus 36 años, Messi logró en Estados Unidos sacarse la presión de estar en el exigente fútbol europeo y ahora disfruta más maduro su presente en el fútbol.

“En lo deportivo, me tomo de otra manera el vivir las cosas y disfrutarlas. Le doy mucho más valor a las cosas, al día a día y a las concentraciones. A veces son largas y eternas. Mucho tiempo en una habitación, pero cuando estás en un grupo lindo, la pasás mejor. Disfrutamos y esas cosas no las disfrutaba, pero el día a día te lleva a estar pensando en lo que viene. Hoy lo tomo de otra manera”, indicó.

Los últimos años de Messi en el futbol

En otro de los temas de la conversación, Lionel Messi habló de lo que pueden ser sus últimos años en el fútbol y si se ve vistiendo la camiseta de la selección argentina en el Mundial de 2026..

“Vivo el día a día y no pienso en lo que pueda llegar a pasar. Si bien la edad es un número, yo me siento muy bien”, señaló.

“Yo lo dije un poco… yo no sé lo que va a pasar de acá a dos años, no sé cómo voy a estar físicamente, si voy a estar para seguir aportando cosas, por eso no sé si voy a estar como lo dije en su momento”, respondió.