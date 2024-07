Las redes sociales estallaron por caída de DirecTV en el Argentina vs Ecuador por Copa América

Un severo problema envolvió los minutos previos al duelo de Argentina y Ecuador en cuartos de final de Copa América, ya que la transmisión oficial para Sudamérica sufrió una caída que despertó las críticas en redes sociales.

La señal a cargo de DirecTV Sports en la plataforma DGo presentó problemas técnicos que imposibilitaron de acceder a su plataforma a través de la web y aplicación móvil, lo que rápidamente fue detectado al ser el único medio por el cuál se puede presenciar el compromiso en este continente.

"ERROR 503: Servicio temporalmente fuera de servicio" es el mensaje que arroja la plataforma de streaming al intentar acceder al contenido para ver el duelo entre la 'Albiceleste y la 'Tricolor'.

- Los usuarios acusaron de la caída de DirecTV y DGo en el Argentina vs Ecuador:

No puede ser. Toda la Copa América aguantando mal servicio pero hoy ya se pasaron @DIRECTVServicio @DIRECTV @DIRECTVEcuador pic.twitter.com/1tJyora2xT

Quiero hacer una denuncia pública a DirecTV Go por el motivo que ya en varios de sus partidos sus servidores no funcionan siendo incapaces de poder acoger un evento de tal magnitud como la Copa América. Ahorita se está jugando Arg-Ecu y no se puede ver y ha pasado anteriormente pic.twitter.com/0DRgrVGm92