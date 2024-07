Marcelo Bielsa consideró merecido el tercer lugar de Uruguay en la Copa América

Uruguay logró el tercer lugar de la Copa América de Estados Unidos luego de imponerse 4-3 en la definición de penales a Canadá tras haber empatado a dos en los 90 minutos de juego.

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, fue claro de todas formas en reconocer que no tuvieron un buen cometido en esta jornada en Charlotte: “El partido en particular no fue una buena actuación nuestra, el empate fue en el menor de los casos merecido, la valoración del entrenador del rival en cuanto a privilegiar frescura por sobre titularidad fue más exitosa que lo que yo planifiqué. El trámite tuvo altibajos, lo concreto es que no jugamos bien”.

URUGUAY SE QUEDA CON EL TERCER PUESTO 🥉 pic.twitter.com/xLjHTBtahb — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 14, 2024

El tercer lugar fue merecido

Marcelo Bielsa en cuanto a la obtención de la medalla de bronce manifestó que fue merecido: “Uruguay sí es uno de los tres mejores equipos de la competencia, y considerando a los rivales de las distintas zonas de América es una ubicación que permite ser optimista”.

Un tema puntual que vivió Uruguay en esta jornada era la incertidumbre si sería el último encuentro por la Celeste de Luis Suárez, aunque el jugador planteó tras el partido que “todavía no estoy para decir basta”. Sobre esta situación Bielsa manifestó lo relevante de haber compartido con el artillero “El nivel que el mostró en los minutos que jugó, en los entrenamientos, está en condiciones de disputar la titularidad, que jugó hoy fue satisfactorio desde mi punto de vista, en lo que se compartió con él muestra que es un gran jugador, un gran compañero y que es un gran aporte”, cerró el técnico de los Charrúas.