Marcelo Bielsa reafirmó sus dichos sobre la organización de la Copa América: “Es cierto, verificable y demostrable”

Marcelo Bielsa generó amplio debate en la conferencia que realizó previo a la disputa del tercer puesto con Canadá cuando defendió a sus jugadores y realizó una fuerte crítica a la organización del evento, lo cual reafirmó una vez más luego de la obtención del tercer lugar frente a los norteamericanos al imponerse 4-3 en los penales, tras haber igualado a dos durante los 90 minutos de partido

El adiestrador de los Charrúas reconoció que no dimensiona lo que generaron sus dichos y está cierto que se le vio exaltado: “Las repercusiones no sé cuáles han sido, seguramente es muy probable que se ponga en duda esto que he dicho. Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto, veo que la conferencia me mostró exaltado, el que se exalta pierde parte de la razón, pero yo revisé mentalmente lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles”.

📣 MARCELO #BIELSA EXPLOTÓ: “HAY UNA PORCIÓN DEL PERIODISMO ECUÁNIME Y OTRA PORCIÓN DEL PERIODISMO COMPRADA, QUE RESPONDE A LOS INTERESES DE LOS QUE DISTRIBUYEN LO QUE EL PODER PROVOCA: DINERO”.



¿Tiene razón?

Bielsa reafirmó que lo que dijo sobre la organización de la Copa América

Marcelo Bielsa enfatizó que tiene certeza de lo que dijo, y no lo habría planteado de ser falso: “Hago una pequeña salvedad, cuando uno se expresa con semejante rotundidad, diciendo lo que yo digo es cierto y no se discute porque es verdad, es muy difícil no interpretar a la persona que está hablando como un vanidoso, un ególatra, un soberbio, pero en este caso yo me permito afirmarlo porque si uno dice las cosas que yo dije y eso que yo dije no es cierto sería una vergüenza de mi parte, no se pueden decir las cosas que yo dije si existe alguna posibilidad que lo que dije no sea cierto”.

Y en caso alguno el entrenador retrocedió sobre sus dichos: “Todo lo que dije es cierto, verificable y demostrable, si hubiera que dirimir sobre lo que yo dije y la forma de demostrarlo todo es cierto”, con lo cual puso cierre a sus declaraciones luego de la obtención del tercer lugar.