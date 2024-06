¿Por qué Neymar Jr. paró en un semáforo antes de ver a Brasil por Copa América?

El debut de Brasil ante Costa Rica en California, no fue el mejor arranque de la Copa América, para un país que cuenta con nueve trofeos continentales en sus vitrinas.

Sin embargo, probablemente sí haya sido el mejor día de la vida de tres comerciantes brasileños, quienes le vendieron dos camisetas de la selección brasileña a Neymar Jr. El jugador del Al-Hilal iba camino al estadio y pagó 100 dólares ($94.540 CLP), por dos réplicas amarillas, registro que se viralizó en redes sociales.

Al advertir quien estaba dentro del vehículo era su compatriota e ídolo de la selección, corrieron como pudieron para pedirle una foto, antes de que el cambio de luces, le diera la partida a 'Ney'.

Ya en el SoFi Stadium, se encontró con el basquetbolista norteamericano Jimmy Butler, con quien ha jugado torneos de póker y llevan una gran relación de amistad. Eso si, el futbolista se llevó las manos a su cara en varias ocasiones, en una expresión que demostró su frustración por el resultado del 'Scratch'.

Neymar stopped at a traffic light & bought a Brazil jerseys from vendors 🤣🇧🇷



When they noticed it was him 😭

pic.twitter.com/XvmlKJtPjv