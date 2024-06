Referente de Perú se aburrió de que le preguntaran por Gareca en la Copa América

La rivalidad que existe en Perú contra la Selección Chilena en el denominado Clásico del Pácifico se siente más fuerte allá que en nuestra geografía y esta se ha incrementado en los últimos meses desde que Ricardo Gareca no siguiera en el conjunto incaico y recalara en la Roja.

Carlos Zambrano, uno de los históricos jugadores de Perú, fue consultado en una entrevista de L1 MaX por cómo llegan a la Copa América, que se disputará en los Estados Unidos.

"Nunca nos han visto como favoritos, no es la primera vez que nos ponen en este papel. Tenemos un grupo complicado. En las últimas Copas, nos ha ido bien, hemos avanzado de ronda, pero ahora clasifican dos, no tres, o sea, va a ser más duro. El partido contra Chile va a ser clave, lo mismo pensarán ellos me imagino", señaló.

Carlos Zambrano (Crédito: Photosport)

El dardo de Carlos Zambrano al DT de Chile Ricardo Gareca

Un tema recurrente ha sido si el conocimiento de Ricardo Gareca sobre Perú puede ser una ventaja para Chile, algo que contestó de una forma muy particular el defensa del combinado bicolor.

"A mí me tiene sin cuidado el tema de Gareca. Sabemos cómo puede pensar, cómo puede trabajar, pero al final depende de cada jugador y de la calidad de jugador que tengan allá. Él confiaba mucho en el futbolista peruano, él era consciente que somos uno de los países de Sudamérica que mejor técnica tenemos, pero tenemos que canalizar bien esas cosas y tratarlo de la mejor manera. En los partidos de selección nunca está dicho nada, por más que sea un clásico, los últimos resultados han sido favorables para nosotros".

🎤 Carlos Zambrano: "Nunca nos han visto como favoritos. En las últimas Copas nos ha ido bien. Pero ahora clasifican dos, no tres. A mi me tiene sin cuidado el tema de Gareca. Los últimos resultados han sido favorables para nosotros"#L1Radio🎙⚽



👉 https://t.co/A3agmo3Ub2 pic.twitter.com/4fsMNGzX8T — L1 MAX (@L1MAX_) June 20, 2024

¿Cuándo y dónde ver Chile vs. Perú?

La Selección Chilena se mide con Perú este viernes 21 de junio en Texas, a contar de las 20:00 horas (00:00 GMT) y podrá ser visto en pantalla abierta por Canal 13 y Chilevisión, y por el cable pago en DSports.