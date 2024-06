Claudio Bravo destacó el trabajo de Gareca y adelantó el Chile vs Perú por Copa América

El portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, estuvo en compañía del técnico Ricardo Gareca en la conferencia de prensa previo al partido de este viernes ante Perú en la Copa América y destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico con el actual plantel nacional, indicando que la confianza que existe en el plantel es primordial para obtener buenos resultados en el certamen continental de selecciones.

"Todo los que están acá sienten el respaldo y el trabajo. Creo que en poco tiempo se ha hecho mucho, y las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa, y ante Paraguay, selección que te exige en todo ámbito del juego. Creo que la confianza es esencial en nuestro trabajo, y cada uno sabe de dónde aportar y cómo, y eso el grupo lo tiene más que claro. Tenemos el hambre de hacer una muy buena Copa América y creo que también con la esencia nuestra de querer competir con cualquier selección", dijo el portero.

"ESTAMOS CON EL HAMBRE DE HACER UNA MUY BUENA COPA AMÉRICA" Claudio Bravo, meta de #LaRoja: "Las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa y con Paraguay".

Las claves para el partido de este viernes ante Perú

El seleccionado nacional adelantó lo que puede ser el partido ante Perú de este viernes y comentó que si La Roja juega según lo trabajado y planificado tiene muchas posibilidades de quedarse con el triunfo.

De cara al duelo ante Perú, el arquero expresó que "siempre son difíciles. Nosotros sabemos lo que juegan ellos, y ellos también saben cómo jugamos nosotros, pero sabemos también que dependemos de nosotros y de hacer lo que hemos trabajado o visualizado de ellos en estos días".

"Tenemos claro cuáles son las fortalezas de Perú, hemos jugado muchas veces en contra, pero a nosotros nos genera la tranquilidad el hecho de poder estar trabajando bien y tener una base de partidos y dependemos mucho de nuestro juego, de nuestras ideas, de llegar bien fisicamente y mentalmente a este encuentro, sabiendo la fortaleza que tiene Perú en su juego y sus jugadores y en zonas dónde marcan diferencias.

"Tenemos que tener nuestras ideas y creencias muy claras para ir a buscar un partido que es sumamente valioso", dijo.

La receta de Claudio Bravo antes de Perú-Chile por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS: "Ideas muy claras y la creencia en ir a buscar un partido que es sumamente valioso" 🇨🇱



La receta de Claudio Bravo antes de Perú-Chile por la CONMEBOL Copa América: "Ideas muy claras y la creencia en ir a buscar un partido que es sumamente valioso" 🇨🇱

"Si hacemos lo trabajado, a nosotros se nos puede dar un partido más tranquilo, pero si cometemos el error de no plasmar lo trabajado, el partido se hace más complejo. Siempre depende de nosotros y de lo que venimos haciendo, que nos ha generado mucha confianza", añadió.

Bravo y su deseo de competir y llegar a lo más alto

Bravo puede seguir sumando presencias en la Copa América y vistiendo la camiseta de la selección chilena y sobre dichos registros, aseguró "estar muy tranquilo, pero siempre con ganas de competir y llegar a lo más alto".

"En cuanto a los récords me generan felicidad y si está ahí, es por algo, y esta es otra instancia más de poder llegar a lo más alto. El sentimiento que más tranquilo me deja es de felicidad máxima, he tenido una carrera brillante, con mucho sacrificio y eso me deja muy tranquilo", expresó.