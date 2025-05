"Hubiese preferido otro rival": Pizzi reveló su incomodidad al enfrentar a Argentina en la final con Chile

Juan Antonio Pizzi rompió el silencio desde Kuwait, donde actualmente dirige a la selección nacional de ese país, y habló sobre su paso por la banca de La Roja, uno de los ciclos más intensos y recordados por los hinchas chilenos. Aunque llevó al equipo al título de la Copa Centenario 2016, el técnico argentino dejó en claro que no todo fue felicidad en aquella final contra su país natal.

En un adelanto de una extensa entrevista con En Cancha, el entrenador de 57 años fue tajante al recordar la definición contra Argentina en New Jersey: "Hubiese preferido que el rival en la final hubiese sido otro", dijo sin dudar. Pese a que la Roja levantó su segundo trofeo continental, Pizzi admitió que el duelo no le dejó el mismo sabor que al resto del país.

Una gran final, pero incómoda para Juan Antonio Pizzi

El duelo decisivo de la Copa América Centenario marcó un hito para el fútbol chileno. La Roja, dirigida por Pizzi, venció por penales a Argentina y revalidó su título continental, luego del conseguido en 2015. Pero para el técnico, enfrentarse a su país fue más carga que motivación.

"No fue un partido que yo disfruté. Con esto no quiero ser irrespetuoso con nadie. Lógicamente, después, por el hecho de haber ganado la Copa, lo hizo tener un valor importante. Pero hubiese preferido que no fuera Argentina el rival que me tocó enfrentar al final", expresó con sinceridad.

Pizzi también reconoció que aquel equipo chileno mostró un nivel altísimo durante el torneo. "Creo haber visto al mejor Chile de los últimos 20 años en esa Copa América, fundamentalmente en el partido con México, pero también en el partido contra Colombia", comentó.

Entre la gloria y el fracaso: el contraste de su ciclo

La etapa de Pizzi al mando de la Roja fue corta pero intensa. A la histórica copa ganada en Estados Unidos se sumó, poco después, la frustración de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018, luego de una dolorosa caída en Brasil. Un contraste que marcó su paso por la selección, pese a la calidad del plantel que dirigía.

En esta entrevista, el técnico también recordó su llegada a Chile con Santiago Morning, su consagración en Universidad Católica y el camino que lo llevó hasta el equipo nacional. Pero es la final ante Argentina la que, casi una década después, todavía lo remueve por dentro y el detalle completo estará este fin de semana en el citado medio.