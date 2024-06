Rodrigo Echeverría: “No me comparo con Arturo Vidal, él le ha entregado mucho a la Selección”

La Selección Chilena se alista para el partido con Canadá en la Copa América de Estados Unidos, donde no tiene otra opción que ganar para avanzar a los cuartos de final, luego de la derrota 1-0 frente Argentina, donde uno de los jugadores sobresalientes fue Rodrigo Echeverría, que recibió variados elogios e incluso se lo comparó con Arturo Vidal.

Otro tema que se abordó tras la derrota fue que Chile tuvo una mejor cara luego de la salida de Alexis Sánchez, materia que abordó el mediocampista de la Selección, y también del encuentro frente a los norteamericanos.

"No me comparo con Arturo Vidal"

La actuación destacada de Echeverría ante Argentina llevó a decir que fue de los más destacados aunque él tranquilizó las comparaciones que lo asemejan a Arturo Vidal: “No sé si me comparo con Arturo, él le ha entregado mucho a la Selección, es uno de los jugadores que más ha ganado con ella, no sé si me puedo comparar con él, sí me toca aprender de él y todo lo que él hizo y espero seguir ese camino”.

En cuanto al Niño Maravilla, Echeverría defendió el rol que cumple el goleador histórico de la Roja: “Alexis estando en la cancha te entrega mucho, sabemos que en cualquier momento te puede meter una pelota que te deja mano a mano con el arquero, confiamos mucho en él, tiene muchas capacidades, por algo ha hecho la trayectoria que él tiene, ya después depende del entrenador y las decisiones técnicas que él pueda tomar, pero para nosotros es un gran aporte y es grato tenerlo como compañero”.

Partido definitorio contra Canadá

Rodrigo Echeverría también tuvo tiempo para analizar a Canadá, próximo rival de la Roja, donde hay obligación de ganar: “Es un equipo intenso, con jugadores muy rápidos, se les puede hacer daño presionándolos y recuperando balones, saliendo rápido en las transiciones. Contra Argentina subimos nuestro nivel, y contra Canadá nos pilla en un momento donde sabemos que podemos pararnos contra cualquier equipo de igual a igual y vamos a salir con esa mentalidad que es nuestra chance de jugarse el todo por el todo y conseguir el objetivo final”.

El partido de Chile frente a Canadá se jugará este sábado 29 de junio a las 20 horas (00:00 GMT) en el Exploria Stadium de Orlando, y donde la Roja tiene como una opción ganar para clasificar, ya que otro resultados los deja fuera de la Copa América.