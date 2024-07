Scaloni y las quejas por los arbitrajes: "Cuando uno gana, la gente tiende a decir que favorecen al que va ganando"

Este jueves se comenzarán a disputar los cuartos de final de la Copa América y Argentina recuperó a su entrenador, esto después de la suspensión por salir tarde en el inicio del segundo tiempo ante la selección chilena.

Uno de los temas que tocó el DT Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, fue sobre las quejas por los arbitrajes y la ayuda a la selección argentina según las redes sociales. El argentino prefirió mantenerse al margen de las polémicas.

Las quejas por los arbitrajes en Copa América

"En las redes cualquiera puede escribir lo que sea. En Qatar dijeron lo mismo. Cuando uno gana, la gente tiende a decir que favorecen al que va ganando. Yo no lo creo así. Los árbitros pueden equivocarse, son seres humanos", comenzó diciendo el entrenador.

Y añadió que "hay jugadas, incluso con el VAR que son recontra finas. Todavía no tenemos la tecnología que usan en Europa. Sigue estando el error humano, más allá de que esté el VAR. Siempre va a estar y lo descarto por completo".

¿Podrá jugar Lionel Messi ante Ecuador?

Scaloni también se refirió al problema muscular que dejó al astro argentino fuera del partido con Perú y comentó que "altera que no juegue Leo. Intentaremos que esté. Después, si no está, buscaremos lo mejor para el equipo. Hoy hablaré con él, me parece justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible".

La probable formación de Argentina para enfrentar a Ecuador será con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González en el mediocampo; y en el ataque, Lautaro Martínez y Julián Álvarez o Lionel Messi.