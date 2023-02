Cristian Garin: Es difícil este momento, hablaré con Massú y analizaremos todo

El tenista nacional Cristian Garin (102º en el ránking de la ATP) se mostró abatido tras el duro revés que sufrió ante el kazajo Timofey Skatov (97º), en el primer punto de la serie entre ambos países por las Qualifiers de la Copa Davis, y dejó en duda su presencia para los duelos de este domingo.

"Cuesta analizar ahora, pero los tenistas estamos acostumbrados a dar vuelta la hoja rápido. Ahora voy a apoyar a Nico Jarry. Estoy triste, no voy a mentir, ojalá tener mi revancha y poder encontrarme a mí mismo. Si tengo la oportunidad, creo que lo voy a hacer mejor, es difícil este momento, hablaré con Nicolás (Massú) y analizaremos mejor todo", declaró Garin en rueda de prensa.

"El (Skatov) tiene mucho mérito, jugó muy bien. Pude ser un poco más agresivo e ir a cerrar un poco más a la red, que era como jugaba antes. Estoy haciendo muchos errores y no estoy encontrando mi manera de juego. Me estoy esforzando y no se me está dando estas semanas. Voy a seguir intentando, pero duele bastante este momento".

Además, aseguró que "puedo mejorar muchas cosas, sobre todo los errores de revés. Desde que volví de la última lesión no me siento cómodo con el revés. Entrenando me siento bien, pero cuando juego me pongo tenso... Hoy me apuré muchísimo, me sorprendió lo profundo que él jugó y lo cómodo que se sintió".

Finalmente, dejó en claro que "físicamente estoy bien. Después de un tiempo estoy sin dolores... En cuanto a la cancha no quiero poner excusas, no me estaba moviendo bien. Si la cancha estaba blanda, así estaba nomás".

Garin debiera volver a la cancha este domingo para jugar con Aleksandr Bublik (36º), pero será decisión de Nicolás Massú y si Alejandro Tabilo (97º) asuma la responsabilidad.