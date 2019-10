Massú palpita la Copa Davis: "Con Garin y Jarry puedo soñar con cosas importantes"

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, palpitó en diálogo con el sitio oficial del torneo la participación nacional y dijo que espera un cerrado grupo ante Alemania y Argentina, mostrando su confianza en lo que puedan hacer Cristian Garin y Nicolás Jarry en esta y las próximas versiones de la Ensaladera de Plata.

"Me deja tranquilo el año de (Cristian) Garín y (Nicolás) Jarry, son jóvenes, es difícil hoy en Sudamérica sacar jugadores jóvenes que estén entre los 50 mejores. Ellos tienen un buen presente, pero creo que su futuro será mejor. Y, el plus, es que juegan bien en todas las superficies. Me pone muy contento. Me hace acordar el empuje que teníamos Fernando (González) y yo. Con ellos dos puedo soñar con cosas importantes a futuro", comentó antes de analizar la participación de la Roja del tenis en el torneo.

"Argentina y Alemania es difícil, es abierta, donde cada set va a contar", manifestó.

"Hay que tener en cuenta que se juega en altura, allí algunos se adapta mejor que otros, en cancha rápida y bajo techo. No son datos menores", dijo.

"La zona con alemanes y argentinos es tan cerrada que es igual a un partido de ajedrez según el rival, con los cinco convocados, y pueden aparecer un singlista en el dobles. Será estrategia pura", completó.