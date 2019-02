Nicolás Massú: Vamos a poner todas las fichas para estar en el Grupo Mundial

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, analizó la primera jornada en la que Chile iguala 1-1 con Austria en el certamen, además de proyectar el segundo día, sin revelar cuál va a ser la pareja de dobles, ante la duda de la presencia de Nicolás Jarry.

"Nosotros queremos ganar y estar en el Grupo Mundial en Madrid, y vamos a poner todas la fichas para eso. Entonces hay que ser inteligentes y usar la táctica. Evaluaré las situaciones y trataré de poner la mejor pareja para el dobles", aseguró Massú en conferencia de prensa.

Dennis Novak venció de forma inapelable por 6-4 y 6-4 a Garín en el segundo partido jugado en el Salzburgo Arena. Antes, Nicolás Jarry derrotó a un luchador Jurij Rodionov (197°) por 7-5 y 7-5.

El ex número nueve del mundo en el ránking ATP, agregó que "esto no es un partido, hay que ganar la serie y para eso debo tomar decisiones. Puede que me tome hasta el final para definir el dobles, o puede que ya lo sepa y quiera comunicárselo primero a los jugadores".

Por otra parte, el "Vampiro" analizó el desempeño de Jarry y Christian Garín, asegurando que el "Príncipe" jugó bien y estuvo siempre atento ante un rival joven que tiene mucho potencial", meintras que sobre el "Tanque" aseguró que "sabíamos que iba a tener un partido difícil".

"La evaluación es que nos hubiera encantado irnos 2-0 este viernes, pero la Copa Davis se juega a cinco puntos y hay que llegar a tres, pero estamos de visita y ante 4 mil personas en contra. El favoritismo se pierde cuando entras a la cancha".

Finalmente, Massú destacó que "me siento muy contento con el equipo porque han dado el cien por ciento, además es cosa de ver cómo estábamos hace cuatro años, con comparación a cómo estamos ahora, y a cómo vamos a estar en el futuro".