La programación del arranque de las Clasificatorias para la Eurocopa

Revisa la programación de los partidos clasificatorios para le Eurocopa en la ventana de fecha FIFA en marzo.

Mira los días y horarios de los partidos:

Fecha 1:

Jueves 23 de marzo

- Kazajistán vs. Eslovenia, 12:00 horas.

- Italia vs. Inglaterra, 16:45 horas.

- Portugal vs. Liechtenstein, 16:45 horas.

- Dinamarca vs. Finlandia, 16:45 horas.

- San Marino vs. Irlanda del Norte, 16:45 horas.

- Eslovaquia vs. Luxemburgo, 16:45 horas.

- Macedonia del Norte vs. Malta, 16:45 horas.

- Bosnia y Herzegovina vs. Islandia, 16:45 horas.

Viernes 24 de marzo

- Bulgaria vs. Montenegro, 14:00 horas.

- Francia vs. Países Bajos, 16:45 horas.

- Suecia vs. Bélgica, 16:45 horas.

- República Checa vs. Polonia, 16:45 horas.

- Gibraltar vs. Grecia, 16:45 horas.

- Moldavia vs. Islas Feroe, 16:45 horas.

- Serbia vs. Lituania, 16:45 horas.

- Austria vs. Azerbaiyán, 16:45 horas.

Sábado 25 de marzo

- Escocia vs. Chipre, 11:00 horas.

- Israel vs. Kosovo, 14:00 horas.

- Armenia vs. Turquía, 14:00 horas.

- Bielorrusia vs. Suiza, 14:00 horas.

- España vs. Noruega, 16:45 horas.

- Croacia vs. Gales, 16:45 horas.

- Andorra vs. Rumania, 16:45 horas.

Fecha 2:

Domingo 26 de marzo

- Kazajistán vs. Dinamarca, 10:00 horas.

- Inglaterra vs. Ucrania, 13:00 horas.

- Liechtenstein vs. Islandia, 13:00 horas.

- Eslovenia vs. San Marino, 13:00 horas.

- Eslovaquia vs. Bosnia y Herzegovina, 15:45 horas.

- Irlanda del Norte vs. Finlandia, 15:45 horas.

- Luxemburgo vs. Portugal, 15:45 horas.

- Malta vs. Italia, 15:45 horas.

Lunes 27 de marzo

- Montenegro vs. Serbia, 15:45 horas.

- Irlanda vs. Francia, 15:45 horas.

- Países Bajos vs. Gibraltar, 15:45 horas.

- Polonia vs. Albania, 15:45 horas.

- Austria vs. Estonia, 15:45 horas.

- Suecia vs. Azerbaiyán, 15:45 horas.

- Moldavia vs. República Checa, 15:45 horas.

- Hungría vs. Bulgaria, 15:45 horas.

Martes 28 de marzo

- Georgia vs. Noruega, 13:00 horas.

- Escocia vs. España, 15:45 horas.

- Turquía vs. Croacia, 15:45 horas.

- Gales vs. Letonia, 15:45 horas.

- Rumania vs. Bielorrusia, 15:45 horas.

- Suiza vs. Israel, 15:45 horas.

- Kosovo vs. Andorra, 15:45 horas.