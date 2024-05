Luka Modric lidera la nómina: Croacia define a sus jugadores de cara a la EURO 2024

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalić entregó la nómina final de 26 futbolistas para la EURO 2024. Junto a Luka Modric destacan los nombres de Ivan Perisic, Mateo Kovacic y Josko Gvardiol, entre otros, de cara a su debut frente a España, en el certamen que se jugará en Alemania desde el próximo 14 de junio al 14 de julio.

De cara al torneo, Dalic apuesta nuevamente por el grupo de jugadores que logró el tercer puesto en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que 20 de los 26 nombres, se repiten en relación con dicha convocatoria.

Croacia forma parte del Grupo B en la EURO 2024, debutando frente a España en Berlín y, luego, se medirá con Albania en Hamburgo, para finalizar su participación en la primera fase frente a Italia en Leipzig el 24 de junio, torneo que Modric disputará por quinta vez en su carrera.

Arqueros

Defensas

Centrocampistas

Delanteros

