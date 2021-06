Kylian Mbappé confirmó roce con Olivier Giroud a dos días del debut en la Eurocopa

El delantero Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia y del París Saint-Germain (PSG), confirmó este domingo su roce con su colega Olivier Giroud y evitó hablar sobre su futuro en el club parisino.

"No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente, le felicité por ese gol y él no me dijo nada. Lo que me molestó es que me haya enterado por la prensa", dijo Mbappé en conferencia de prensa, a dos días de debutar ante Alemania.

"Quise hablar el jueves, pero el entrenador (Didier Deschamps) me dijo que no era un buen momento", agregó el delantero, quien lamentó que este episodio "haya perturbado" un poco el ambiente.

Después del amistoso del 8 de junio, una victoria de Francia ante Bulgaria por 3-0, Giroud aclaró a una pregunta de un periodista que, a pesar de los dos tantos que hizo, había permanecido discreto gran parte del encuentro porque "no había recibido los pases a pesar de sus desmarques".

El delantero de Chelsea no citó en ningún momento a Mbappé, pero el delantero del PSG se dio por aludido.