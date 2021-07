Mural de Marcus Rashford fue vandalizado con frases racistas

Un mural dedicado al delantero inglés Marcus Rashford fue vandalizado con escritos racistas luego de la caída que sufrió la selección de su país ante Italia en la final de la Eurocopa.

El ariete de Manchester United ingresó a minutos del final del alargue para participar de la tanda de penales y desperdició su lanzamiento, impidiendo que los "Tres leones" quedaran bien aspectados ante la "Azzurra", que levantó el título.

La Policía de Manchester reconoció que los graffitis que aparecieron en la pieza de arte fueron de tono racista, por lo que abrió una investigación para dar con los responsables.

Racially aggravated damage to a mural depicting Marcus Rashford has been reported to Greater Manchester Police, following England's loss to Italy in the Euro 2020 final last night. pic.twitter.com/Z0AjFC3lsf