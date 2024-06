Conoce a Lamine Yamal: El jugador que rompió dos récords históricos en la Eurocopa 2024

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona de 16 años, fue titular en el debut de la selección española en la Eurocopa frente a Croacia, y además dejó su nombre escrito en la historia de la EURO 2024, rompiendo dos récords en su corta carrera.

En el estreno de la Roja, Yamal se convirtió en el jugador más joven en debutar en esta competición internacional con 16 años, 11 meses y 2 días. Superando el polaco Kacper Kozlowski, que con 17 años y 246 días se había convertido, en el año 2021, en el futbolista más joven en jugar la fase final del torneo.

Incluso, al comenzar desde la partida, también acorta otra marca histórica en ese contexto: el jugador más joven en ser titular de una Eurocopa. Yamal, con 16 años y 338 días, desbancó al defensa neerlandés Jetro Williams.

DANI CARVAJAL APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCA EL 3-0 DE ESPAÑA ANTE CROACIA TRAS UN GRAN CENTRO DE LAMINE YAMAL!



Lamine Yamal el jugador récord de España en la Euro 2024

Lamine es el jugador más joven de la historia en debutar con La Roja, fue en un partido de la eliminatoria de la Euro en 2023. Tenía 16 años y 57 días en el partido contra Georgia y además rompió otro récord: anotó en ese partido y es así el goleador más joven del equipo nacional.

Previo a la Eurocopa, la promesa española había jugado siete partidos con su selección: cuatro en eliminatorias de la Euro (dos goles, contra Georgia y contra Chipre) y tres amistosos internacionales.

Además, tiene cuatro asistencias. En total, ha jugado 385 minutos con la selección de España. En su paso por las inferiores de la selección, Yamal jugó en Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 19, para un total de 21 partidos.

¿Cuándo y dónde nació Lamine Yamal?

Nació el 13 de julio de 2007 en Mataró, Cataluña, y es considerado una joya en bruto desde sus primeros pasos en el fútbol. Procedente del pequeño club CF La Torreta, con tan solo 7 años llegó a la cantera del FC Barcelona.

Con una altura de 1,78 metros, Yamal destaca por su velocidad, dribbling, versatilidad y capacidad para crear oportunidades de gol tanto como de delantero centro, como de centrocampista o de extremo derecho.