Robert Lewandowski complica a Polonia de cara al estreno en la EURO 2024

La selección de Polonia comunicó este martes la baja de su delantero estrella Robert Lewandowski para el primer partido de la Eurocopa 2024 por un desgarro en el bíceps femoral, según se anunció mediante un comunicado.

"Estamos haciendo todo lo posible para que Robert pueda jugar el segundo partido contra Austria", declaró Jacek Jaroszewski, doctor del combinado polaco.

El delantero del FC Barcelona sufrió la lesión en el amistoso contra Turquía y será una baja sensible para la escuadra europea, que en menos de una semana perdió también a sus delanteros Arkadiusz Milik y Karol Swiderski.

"Lewandowski tiene una lesión leve. Espero que se recupere en unos días. No planeamos convocar a nadie más", apuntó el técnico Michal Probierz, ratificando la ausencia del goleador en el choque ante Países Bajos.

