Rumania y Eslovaquia sellaron en un partido libre de mezquindad su avance en la Eurocopa

El fútbol tiene estas situaciones en las rondas definitorias de las fases grupales, cuando entran a la cancha y ambos equipos pueden verse beneficiados si empatan entre sí, fue lo que aconteció con el duelo entre Rumania y Eslovaquia en la EURO 2024, pero de inmediato ambos equipos demostraron que no había lugar para suspicacias y fueron a buscar el triunfo.

Todos los equipos del grupo E, que además componen Bélgica y Ucrania, llegaron con tres puntos a la última fecha, por lo que existía la opción que cualquiera de ellos pudiese quedar primero o incluso cuarto y eliminado.

En el partido no hubo siquiera minutos de estudio, de inmediato se fueron en pos de la portería contraria. La primera de real peligro llegó por parte de Rumania a los 10 minutos con un remate con aroma a gol de Andrei Rațiu.

Un aviso al que los eslovacos respondieron con la anotación de Ondrej Duda a los 23’, con un gran cabezazo luego de un centro perfecto desde la derecha de Peter Pekarík.

Pero el elenco de los Cárpatos no quería irse en desventaja, y con la ayuda del VAR les sancionaron un penal a favor, que a los 36’ Răzvan Marin le pulverizó el arco a Martin Dúbravka y puso el 1-1 en un partido que nada se estaba guardando.

