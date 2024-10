Johnny Herrera destrozó a Carlos Palacios: "No cualquier pelagatos le dice que no a la selección"

Tras el triunfo de Colo Colo sobre Universidad Católica que deja a los albos más vivos que nunca en la lucha por el título, Carlos Palacios se mostró muy molesto por la programación de los partidos del Cacique en medio de las Clasificatorias Sudamericanas.

El volante es uno de los nominados a La Roja de Ricardo Gareca, pero señaló que "me ponen en una posición que no corresponde porque obviamente que yo quiero jugar en la selección, pero también quiero jugar en Colo Colo. No me parece que se programen los partidos para esa fecha". Declaraciones que pusieron en duda su presencia en el combinado nacional.

Carlos Palacios dijo que va a ser muy duro tener que ir a la selección y no poder jugar los dos partidos pendientes que tiene Colo-Colo.



Johnny Herrera destrozó a Carlos Palacios

Los dichos de la Joya fueron muy mal recibidos por el exportero y actual comentarista deportivo, Johnny Herrera. El comunicador destrozó a Palacios y señaló que "está clara la diferencia cuando habla un tipo que ha ganado algo (Esteban Pavez) y otro que no ha ganado nada. Él no dimensiona. ¿Quiso quedar bien con su club? Vende humo a como dé lugar".

"Un piñiñiento. La gente no puede defender lo indefendible. ¿Se quiere quedar en Colo Colo? Está bien, pero que lo diga un tipo que ganó diez campeonatos, jugó una Copa del Mundo, que fue a una Copa América. Un gallo que haya ganado algo", continuó el descargo de Herrera.

Los ejemplos de Arturo Vidal y Esteban Pavez y "que se ponga los pantalones"

El ídolo azul no soltó a Palacios y comparó sus declaraciones con las de Esteban Pavez y Arturo Vidal: "Imagínate, estaba reclamando que no lo llaman a la selección (Vidal). ¿Palacios no quiere estar en la selección? Bien, pero que lo diga ahora. Cada vez que lo llamaban algo pasaba. ¿Se cagaba para ir a la selección?... Aparte, ¿sabes cómo se dimensiona su declaración? Poco menos que soy demasiado bueno para estar en la selección".

El ofuscado Johnny Herrera fue más allá: "Que se ponga los pantalones y lo diga. Pero para qué vender humo. Que no ande con ambigüedades porque deja mal a Ricardo Gareca. El tipo (Pavez) es para sacarse el sombrero... Por último, insisto, que lo diga un hueón que haya ganado todo, pero no le puede decir que no a la selección cualquier piñiñiento".

Por último, Herrera puntualizó en que "alguien diga: fui a Mundiales, Copa América, gané esto y esto otro. Tengo 35 años y ya estoy cansando, quiero disfrutar a mi familia. Eso lo entiendo, pero no cualquier pelagatos le puede decir que no a la selección. Ese es el punto. O lo puede decir, pero que lo diga. ¿La selección está penúltima? Hay que estar igual".