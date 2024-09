"Lo llevamos de paseo en la Selección": La TREMENDA POLÉMICA entre Arturo Vidal y Johnny Herrera

Una tremenda polémica surgió en las últimas horas entre las leyendas de Colo Colo y Universidad de Chile, Arturo Vidal y Johnny Herrera.

Ambos referentes del fútbol chileno se trataron en suros términos, en una controversia que parece no haber tenido su último capítulo.

Johnny Herrera criticó a Vidal tras polémico video

Todo partió por un polémico video compartido por el Rey Arturo, en el que le "tocaba la oreja" a Charles Aranguiz y Marcelo Díaz, además de Gareca y jugadores de River Plate.

A esto Herrera respondió en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports: "Después de esto, como técnico, patá en la raja y chao. No quiero huevones estúpidos en mi equipo. Crea conflictos con compañeros de selección con los que fue campeón, le coloca el emoticón de sapo a Marcelo Díaz por ejemplo. Es inexcusable", comentó el exportero, lo que enfureció a Vidal y no demoró en responderle.

Arturo Vidal le respondió con feroz palo a Johnny Herrera

"Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugo menos de 3 partidos en esa liga. Y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz. Buenas noches", expuso el jugador de Colo Colo.

