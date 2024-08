DT de Udinese espera con cautela el fichaje de Alexis Sanchez

En Italia, y precisamente en Udinese, crece la expectación ante la posibilidad de que Alexis Sánchez retorne al cuadro de Friuli como refuerzo de cara a la próxima temporada de la Serie A.

El entrenador del conjunto bianconneri, el alemán Kosta Runjaić, habló con los medios este jueves previo al inicio de la Copa Italia y se refirió a la eventual llegada del delantero nacional al elenco que le abrió las puertas en el fútbol europeo.

DT de Udinese se mostró cauto a la espera del fichaje de Alexis Sanchez

En conversación con los medios, se le consultó al DT de Udinese sobre la posibilidad latente del arribo del tocopillano al elenco bianconeri, pero Kosta Runjaić prefirió la cautela y reconoció que prefiere no escuchar rumores y solo esperar que el Club logre oficializar al delantero.

"No pienso en jugadores que no tengo todavía a mi disposición, no escuches rumores. Sánchez es un gran jugador, un campeón, tiene mentalidad ganadora, pero actualmente no es jugador de Udinese. A todo entrenador del mundo le gustaría entrenarlo, pero de momento sólo quiero centrarme en los jugadores que tengo disponibles", señaló el declaraciones que recoge el sitio Tuttoudinese.it.

A la espera de que la dirigencia de Udinese y los agentes del delantero lleguen a acuerdo para poder oficializar el fichaje, en el conjunto de Udine se alistan para arrancar la temporada estrenándose en la legendaria Copa Italia.

El partido del cuadro dónde también milita Damián Pizarro jugará este viernes a las 12:30 horas ante el Avellino de la Serie C.