El futuro de Alexis Sánchez en Europa tuvo novedades en plena Copa América

En medo de la disputa de la Copa América, Alexis Sánchez además de ser tema por las críticas sobre dsu desempeño en el certamen continental, su futuro también atrapa la atención de los hinchas chilenos y también, de Udinese, donde se rumorea pueda regresar luego de 13 años.

A pesar del interés existente, uno de sus dirigentes sacó el reloj de arena y aterrizó las ganas de contar con el delantero chileno, una vez más en la institución italiana, tras su salida del Inter de Milán.

El director de la Comisión Técnica del Udinese, Gianluca Nani, descartó "negociaciones concretas" por el 'tocopillano', poniendo a esperar a los hinchas del cuadro ubicado en Friuli.

"No quiere decir que no sea un jugador fuerte o que no pueda ser un objetivo", añadio en declaraciones volcadas a la cadena TV12.

Una vez finalice la competición, se espera que Alexis Sánchez decida su futuro, con 35 años y una vigencia que esta poniendo a prueba en Estados Unidos, con la selección chilena.