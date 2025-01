Espaldarazo para Alexis en el Udinese: “Está regresando y sabemos cuánto puede ayudarnos”

Udinese viene pasando por una mala racha en la Serie A y es que sigue sin sumar victorias y empieza a bajar en la tabla de posiciones, especialmente luego de la derrota frente a la Roma en donde Alexis Sánchez entró en los últimos minutos del encuentro.

Fueron pocos los minutos que pudo disputar el Niño Maravilla debido a que viene volviendo de una lesión y el entrenador no quiere apresurar el proceso de recuperación. Ante esa situación, y las críticas que le han caído al chileno, el DT tuvo que salir a defenderlo y ahora fue turno del director deportivo, Gianluca Nani.

En Udinese no le dan la espalda a Alexis Sánchez

Luego de la derrota frente a la Roma, el director deportivo del elenco de Friuli tuvo palabras para la situación de Alexis en el equipo, donde mostró todo el respaldo y cariño que le tienen al Niño Maravilla: "Alexis es un gran jugador, un fenómeno, está en su casa. Lamentablemente, sufrió una lesión muscular, pero estuvimos muy felices de que volviera en verano".

No ha sido el retorno que esperaban los hinchas y el mismo jugador chileno, eso el club lo tiene claro pero no pierden la confianza en que Alexis vuelva a estar en un buen momento físico. "La lesión no lo ayudó, pero está regresando y sabemos cuánto puede ayudarnos", indicó el dirigente.

Ahora el siguiente duelo del Udinese será este próximo 1 de febrero en donde recibirán al Venezia y en el que se espera que Alexis Sanchez pueda tener más minutos y volver al nivel que lo mantiene en Europa siendo uno de los referentes de la Selección Chilena.