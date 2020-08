Según medio inglés Manchester United le puso precio a Alexis

El delantero chileno Alexis Sánchez puede estar viviendo sus últimos días en Inter de Milán, debido a que su préstamo vence el próximo 5 de agosto, día en que el cuadro lombardo enfrentará a Getafe por los octavos de final de la Europa League.

No obstante, en Inglaterra siguen informando respecto a la posibilidad de que el nacido en Tocopilla se mantenga en el elenco italiano.

Es así como el diario Express, de la ciudad de Manchester, aseguró que desde Old Trafford ya le pusieron precio al tocopillano: 15 millones de libras esterlinas (unos 19 millones de dólares).

"Alexis Sánchez no está en los planes de Ole Gunnar Solskjaer, y venderlo liberaría efectivo para gastarlo en otros objetivos de transferencia. Pero no están de humor para reducir el precio y esperan no negociar, incluso si corre el riesgo de que se derrumbe un acuerdo con Inter", explicó la publicación.