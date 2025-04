Charla de Pablo Milad fue suspendida tras críticas en redes: Universidad explicó los motivos

La Universidad Católica del Maule (UCM) suspendió la charla que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, iba a realizar en su sede de Curicó. El evento, titulado "Administrar con Visión: Liderazgo Estratégico en Ambientes Diversos", estaba programado para el 6 de mayo como parte del inicio del año académico de la carrera de Contador Público y Auditor.

El doctor José Salas, director de dicha carrera, explicó a Al Aire Libre las razones de la suspensión. "La invitación a Pablo Milad fue desde hace varios meses, mucho antes que se produjera lo que se produjo en Santiago, con la muerte de los dos muchachos de Colo Colo, y este gran revuelo que generó", señaló.

Milad había sido convocado por su experiencia en gestión en tiempos difíciles

Salas sostuvo que el objetivo era ofrecer una mirada distinta sobre el liderazgo en momentos de crisis: "Queríamos que él le hablara a nuestros muchachos de cómo gestionar en tiempos de crisis, en tiempos de convulsión, porque nosotros en la universidad normalmente enseñamos cómo gestionar, pero no cómo hacerlo cuando las cosas no se dan bien".

Sin embargo, el académico reconoció que la recepción pública fue negativa. "Se transformó en algo muy negativo, en comparar una gestión administrativa con los resultados deportivos y de seguridad, que nunca fue nuestra pretensión", lamentó.

Milad aceptó no presentarse por respeto al momento actual

Ante la controversia generada, la UCM optó por suspender la actividad y agradeció la comprensión del presidente de la ANFP. "Pablo entendió la situación coyuntural que se da, y haya aceptado no dar la charla ahora. Nosotros lo agradecemos mucho, porque entendió que no era por un asunto puntual, sino porque no están los tiempos", afirmó Salas.

Finalmente, el coordinador explicó que la invitación obedecía también a una relación personal con Milad desde sus tiempos en el básquetbol curicano, y destacó que la carrera ha tenido otras figuras públicas invitadas anteriormente. "Lamentablemente sentimos que, dados los malos acontecimientos, se malinterpretó", cerró.