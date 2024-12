¿El parche antes de la herida? Milad adelanta la separación de la ANFP y la Federación

Tras el amistoso entre la Selección Chilena Sub 20 y Qatar, Pablo Milad, presidente de la ANFP, abordó el proyecto de ley que pretende separar la ANFP de la FFCh.

Además, el tambien mandamás de la FFCh, manifestó su descontento con la Comisión de Deportes del Senado, que rechazó la indicación que buscaba implementar el Registro Nacional de Hinchas como obligatorio.

Separación entre la ANFP y la Federación

Consultado sobre las implicancias legislativas para el fútbol chileno, Milad abordó la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol, un tema que, según sus palabras, ha generado tensión con la FIFA.

"No es una amenaza, es una advertencia de la FIFA sobre la intromisión en entidades privadas. Estamos trabajando internamente con especialistas para lograr la separación y garantizar una transición ordenada. Al término de mi periodo, este proceso estará casi completado", explicó.

El dirigente también destacó que, pese a la disposición mostrada por el Ministerio del Deporte, el tema no ha sido discutido a fondo por el Consejo de Presidentes, pues no es un tema que atañe a los presidentes de clubes: "La separación depende de la Federación, no de la ANFP".

El rechazo al Registro Nacional de Hinchas

Otro de los temas que abordó el presidente de la ANFP es el rechazo de la Comisión de Deportes a la obigatoriedad del Registro Nacional de Hinchas.

"Es paradójico que rechacen algo que ha demostrado aumentar la seguridad y el público en los estadios. La gente se siente más tranquila sabiendo que existe este registro, que ya cuenta con más de 600 mil hinchas inscritos", declaró Milad desde España.

"¿A quién están protegiendo, a las familias que van al estadio o a quienes generan desmanes?", continuó el dirigente. También enfatizó que esta decisión refleja "una falta de conocimiento" por parte de los senadores y aseguró que recurrirán a otras instancias para lograr que la medida sea obligatoria.