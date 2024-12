Portazo del Senado a la ANFP por la implementación del Registro Nacional de Hinchas

Un duro portazo fue el que le propinó el Senado de Chile a la ANFP por el Registro Nacional de Hinchas, en medio del tema relacionado a los Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional.

Al comienzo de esta semana se realizó la sesión correspondiente a la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado, ocasión en la que se discutieron indicaciones del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.327.

Además de Pamela Venegas, encargada de Estadio Seguro, a la cita llegaron los asesores del Ministerio del Interior y Seguridad, Patricia Araya y Ricardo Viteri, además del presidente del proyecto Sebastián Keitel y otros políticos, en una sesión de 80 minutos que tuvo un punto medular: discutir las diferencias entre hincha, asistente y barrista.

Obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas

Las otras indicaciones que se votaron fueron las relativas a la obligatoriedad de estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas para asistir al estadio.

La moción fue presentada por los senadores Matías Walker (Demócratas), Alejandra Sepúlveda (Independiente) y Alfonso de Urresti (PS) y el resultado unánime (4-0) generó un duro revés para la ANFP.

El Senado sigue firme en su postura y le avisó a la ANFP que el Registro Nacional de Hinchas seguirá siendo obligatorio en Chile, aunque resta la votación del próximo 12 de enero para conocer los ajustes.

Daniel Núñez (PC) expuso sus apreciaciones tras la jornada y dijo que esta normativa atentaría contra la libertad de los espectadores: "No estoy de acuerdo en que sea requisito para ir al estadio en Chile, estar inscrito en un registro, y eso afecta la libertad. ¿Qué pasa si no soy hincha y quisiera ir? Si se aprueba esta norma, no podría hacer eso, porque sería un requisito. Esto puede mermar la asistencia de la gente a los estadios", señaló.

La medida que se aprobó sobre la seguridad en los estadios

La medida que sí se llevó a cabo es que "serán de carácter de reservado los detalles de los planes operativos de seguridad en los estadios, la cual fue aprobada de forma unánime por los presentes", segun indcó el diario La Tercera.

Añadiendo que "los datos del operativo no se puedan obtener por transparencia y así evitar, por ejemplo, que una barra pueda acceder a ellos".