¿Cindy Nahuelcoy a la cárcel?: Árbitros se unen en una querella criminal en contra de la ex juez de línea

Los árbitros Julio Bascuñán y Leslie Vásquez han presentado una querella criminal por "injurias graves" contra Cindy Nahuelcoy, tras sus polémicas declaraciones en el reality show "Ganar o Servir". Los árbitros acusan a Nahuelcoy de difamación al asegurar que hubo una relación personal entre ellos que afectó las designaciones de partidos.

La querella responde a las afirmaciones de Nahuelcoy, quien en el programa de Canal 13 alegó que Bascuñán favorecía a Vásquez en su carrera profesional debido a una relación sentimental.

Esto dijo Cindy Nahuelcoy en #GanarOservir acerca de la denuncia contra sus jefes árbitros.



"Hablé en la prensa, dije la verdad, y el weón (sic) me cagó la carrera porque me quitó el parche FIFA"



📺: YouTube Canal 13 pic.twitter.com/EYqijTzvei — Miguel Gutiérrez C. (@mgutierrezc34) April 23, 2024

¿Por qué los árbitros denunciaron a Cindy Nahuelcoy?

Según la ex jueza, se enteró de esta situación irregular a través de comentarios internos y la denunció a su jefe, Roberto Tobar, en 2023. "Fui a hablar con mi jefe (Tobar), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá".

Nahuelcoy también relató cómo Bascuñán, al enterarse de su denuncia, le habría advertido que hablar en público perjudicaría su carrera. "Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo. En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron".

¿Qué piden en su querella en contra de Cindy Nahuelcoy?

En la querella, Bascuñán y Vásquez piden que Cindy Nahuelcoy "se condene a la querellada y a cualquier otro, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, con costas".