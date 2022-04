QM del Huachipato-Copiapó: No me llamaron y por eso entregaré el registro de llamadas

Mario Vargas, quality manager del polémico partido entre Huachipato y Deportes Copiapó, volvió a referirse a aquel duelo y negó que haya existido un llamado desde Santiago para cobrar un penal a favor del elenco del acero, tal como manifestó el árbitro de la brega, Francisco Gilabert.

"No, no me llamaron. Llamado de Santiago yo no recibí ninguno. Por algo voy a entregar voluntariamente el listado de llamadas, ahí se va a clarificar que eso no ocurrió", dijo tajante Vargas en diálogo con El Mercurio.

"No, eso no ocurrió. Para eso tendría que inventar que me llamaron... Por eso voy a entregar voluntariamente mi registro de llamados. Estoy actuando con las manos limpias. No tengo nada que ocultar", añadió Vargas.

"Nunca me llamaron de la comisión de árbitros, es lo que declaré oficialmente", complementó.