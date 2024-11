Arturo Vidal repite promesa como hizo en Colo Colo: “Quedan seis partidos y vamos a luchar por llegar al Mundial”

La Selección vivió un partido como hacía tiempo no lo había hecho, ganó a Venezuela por 4-2 y en dos oportunidades logró revertir un marcador adverso, lo cual llenó de optimismo al plantel de La Roja, tal cual mostró Arturo Vidal.

El King no escatimó elogios por lo vivido en esta jornada, en el mejor partido de Chile en lo que va de las clasificatorias: “Hoy fue maravilloso porque estuvimos dos veces abajo en el marcador y lo pudimos sacar adelante, el equipo mostró personalidad que se puede”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal apuesta por la Roja y llegar al Mundial

Tal cual cómo lo hizo en Colo Colo, cuando estaban a diez puntos de diferencia del líder Universidad de Chile, y apostó por el título, que a la larga logró el Cacique, Vidal hizo lo propio con la Selección: “Todavía quedan seis partidos y vamos a luchar por llegar al Mundial. Cuando los resultados no salen, los más jóvenes son los que más sufren. Claramente, la Selección no es Brasil ni Argentina y hay que trabajar durísimo”.

El bicampeón de América comentó lo bien que ha visto el plantel y en especial tuvo palabras para Lucas Cepeda, su compañero en los Albos y que hoy anotó dos goles: “He visto el crecimiento de este equipo. Me alegro mucho por Lucas, lo vi cuando llegó a Colo Colo, he visto el trabajo que hace fuera, trabaja con mi preparador físico, me encantan los jugadores que lo hacen así, y Lucas ha pasado de Wanderers a hacer dos goles en la Selección Chilena”.

Vidal y Alexis Sánchez

Arturo Vidal fue consultado por qué le parecía el mensaje en las Redes Sociales de Alexis Sánchez, donde abogaba por un triunfo, “No sé si él habrá hablado con alguno de los jóvenes de forma directa, porque lo necesitan. Pero feliz que quiera estar. En marzo vienen partidos importantes y hay que ir por los puntos”, remató el jugador que se reconcilió con Ricardo Gareca, y llevó la jineta en este nuevo triunfo de la Selección.