Arturo Vidal se enojó tras su expulsión ante O’Higgins y criticó con dureza al futbolista chileno

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal no quedó para nada conforme tras el empate del Cacique ante O’Higgins por la Copa Chile ya que, además del marcador, fue expulsado en sobre el final del partido, por lo que se perderá el duelo de revanchas que se disputará en el Estadio Monumental.

Vidal recibió tarjeta amarilla a los 37 minutos del primer tiempo, y cuando el reloj marcó los 90 minutos, cometió una nueva infracción y el juez lo amonestó con su segunda tarjeta amarilla, por lo que se fue expulsado dejando a Colo Colo con 10 hombres.

🏁❌👑 La expulsión del King



Así fue la jugada en la que Arturo Vidal vio la segunda tarjeta amarilla y con ello, dejó a sus compañeros con uno menos en los descuentos. #MatchdayDomingo. pic.twitter.com/7oPB1yMdpG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 24, 2024

La fuerte crítica de Arturo Vidal

Tras el partido, Vidal conversó con los medios y criticó al futbolista nacional por sus acciones dentro del terreno de juego, indicando que esas actitudes posteriormente influyen a nivel internacional.

“La expulsión sí me molesta mucho. Creo que acá los futbolistas en Chile tienen que mejorar eso de estar llorando todo el rato. Por eso después cuando salimos a jugar afuera nos pasan la cuenta y no podemos enfrentar a los demás. Porque acá en Chile se llora mucho”, expresó el mediocampista.

#ArturoVidal : En Chile se llora mucho ... Demasiada simulación en todos los partidos. https://t.co/5BvU0bS8i4 — Hard! (@Hard_nan7) June 24, 2024

El king se mostró ofuscado con el accionar del juez del partido y no descarta apelar a una posible sanción.

“Le dije que no le hice nada, no lo pisé con maldad. Claramente lo pasé a llevar en la punta, pero no es por una tarjeta amarilla. Seguramente él no había cobrado, cobró el cuarto. Me dijeron que el cuarto escuchó el grito del jugador y eso fue la expulsión. Pero ojalá se pueda remediar y poder jugar el próximo partido”, cerró el King.