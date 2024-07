Arturo Vidal ya tiene fecha para conocer la gravedad de su lesión en Colo Colo

La noche de este domingo 21 de julio, la preocupación se apoderó de los hinchas de Colo Colo, a pesar del triunfo ante Unión Española por el Campeonato Nacional.

El volante debió salir de manera forzada de la cancha, cuando faltaban diez minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, debido a problemas físicos.

La explicación de Arturo Vidal tras sentir el "piedrazo" que lo obligó a salir en Colo Colo

El capitan del "Cacique" ante los hispanos explicó los detalles del momento exacto en el que sintió el "piedrazo" en su pierna izquierda, situación que lo obligó salir de la cancha en el minuto 80, siendo reemplazado por Lucas Soto.

"Fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido. Sentí algo que no había sentido nunca antes, pero de seguro me recupero rápido, no hay problema", declaró en la zona mixta del Estadio Monumental.

Arturo Vidal deberá someterse a exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión

El propio Vidal dio a conocer que el martes 23 de julio será la fecha en la que debera someterse a exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión en su pierna izquierda, la que luego de su salida quedó envuelta en hielo envuelto con papel alusa.

"Este martes veremos qué pasa. Es algo muscular. Espero se me pase mañana (lunes) y estar bien el martes", cerró para confirmar lo mencionado en conferencia de prensa por Jorge Almirón.