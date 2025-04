Excompañero de Arturo Vidal debutará en la MMA

Arturo Vidal ha compartido cancha con grandes figuras del fútbol mundial. A lo largo de su carrera en clubes como Juventus, Barcelona, Inter de Milán, y Bayern Múnich, el "King" ha sido parte de equipos junto a leyendas como Lionel Messi, Luis Suárez, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Thomas Müller, entre muchos otros.

Ahora, uno de sus antiguos compañeros, que colgó los botines hace algunos años, ha confirmado que hará su debut en un deporte muy alejado del fútbol, se estrenará en la MMA.

En las últimas horas, el exfutbolista francés Patrice Evra anunció que se encuentra entrenando para debutar en MMA, específicamente en la liga PFL Europe. La leyenda del Manchester United y excompañero de Arturo Vidal en la Juventus se subirá por primera vez a la jaula como peleador.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente quién será su rival, Evra ya comenzó a calentar el ambiente y sorprendió al mencionar a Luis Suárez como un oponente con quien le gustaría medirse, recordando la tensa rivalidad que mantuvieron en la Premier League.

"Me preguntaron a quién quería enfrentarme. Dije: Luis Suárez. Pagaré de mi bolsillo. Incluso puede morderme", declaró Patrice en tono irónico durante la previa de su debut. El evento está programado para el 23 de mayo en París, y marcará el inicio de una nueva etapa en la carrera del carismático exdefensor.

Patrice Evra officially calls out Luis Suarez ahead of his PFL MMA debut on May 23rd.#PFLParis | Friday 23rd May

