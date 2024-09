La contundente respuesta de Manuel De Tezanos a Arturo Vidal por sus insultos

El periodista Manuel De Tezanos se refirió a los insultos de Arturo Vidal, quien lo trató de "huevón", "payaso" y "mongolo", entre otras cosas, en las últimas horas en su canal de Twitch.

El King disparó con todo contra el comunicador en un enfrentamiento que han tenido por los medios hace algunos días, en el que Vidal trató de "un asco" a la prensa y De Tezanos le sacó en cara que estuvo en los últimos dos fracasos clasificatorios de La Roja, rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

La respuesta de Manuel De Tezanos a Arturo Vidal

De Tezanos se refirió al tema en su canal de Youtube, mostrándose algo afectado, pero a la vez respondiendo con respeto: "No esperaba algo así, estoy medio shockeado y no tengo nada que decir tampoco ante esa cantidad de insultos y descalificaciones gratuitas. No tengo respuesta. Yo jamás me referiría así a alguien y si alguna vez lo he hecho he pedido disculpas, incluso me ha pasado una sacada de contexto como con Marcelo Díaz o con (Mauricio) Pinilla, tuve una agarrada en público, pero todo fue conversado después con altura de miras. Las palabras de ayer no sé cómo analizarlas".

Además, añadió: "Simplemente no tengo respuesta Vidal podrá tener su punto de vista y yo el mío, se puede molestar por alguna cosa que dije, es muy normal en el trabajo, pero yo las críticas las hago con respeto, buen intención, no trato nunca de apuntar ni generalizar, sobre todo, que fue lo que originó todo, él trató a la prensa de "un asco" y yo simplemente dije que no había tenido responsabilidad en las eliminaciones de los últimos dos Mundiales".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Siguiendo con el debate, expresó: "También puntualicé que estaba equivocado Vidal porque tanto Rueda como Berizzo renunciaron a sus trabajos, no fueron despedidos, quizás le molestó que le dijera que desde la cancha se podía hacer más que fuera de ella. Insisto, él podría haber argumentado por qué considera a la prensa un asco, decir por qué cree que la prensa es responsable que se haya ido un entrenador, un resultado o de que un jugador no rinda. Nosotros hemos tenido conversaciones con jugadores y entrenadores que dicen que la presión externa le ha afectado... Ese debate se puede tener con altura de miras. Yo jamás he respondido insultos, siempre me insultan en redes sociales así que no me voy a espantar, pero no contesto y no tengo respuesta para Vidal.

"Las cosas que dije se referían a una cuestión específica y él es dueño de usar sus redes sociales para decir las cosas que quiere, de la forma que quiere, con el lenguaje que quiere y es problema de él. Para mí este tema queda cerrado desde la argumentación. Si él algún día quiere debatir yo estoy abierto donde quiera, puede venir acá, yo ir a su Kick, puede estar invitado a Todos Somos Técnicos cuando quiera. No es nada personal con él. Yo no me refiero así a la gente".

Finalmente, tuvo buenos deseos para el Rey: "Yo espero que le vaya muy bien, que se recupere, que juegue ante River Plate lo mejor posible, que ojalá sea clave para que Colo Colo se meta en la pelea por el Campeonato, para que tengamos un buen final y que no se vuelva a lesionar. Le deseo lo mejor, de verdad. Lo admiro como jugador, creo que es el mejor jugador de la historia de la selección chilena, lo he dicho siempre y lo digo ahora, el futbolista más exitoso de toda nuestra historia".