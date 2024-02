Vidal explicó sus dichos tras la Supercopa y cargó contra Jaime Pizarro: "Ministro del cahuín"

Arturo Vidal salió a aclarar sus bulladas declaraciones tras la suspensión de la Supercopa, donde mencionó que "en otros lados pasan cosas peores y se sigue jugando" y además tuvo palabras dirigidas al ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

"Yo hablé como jugador, por lo que vi en el partido. Claramente me molestó que terminara el partido porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada. Ellos (árbitros) dieron el pie de que comenzada el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo para? Eso no más dije", señaló el futbolista de Colo Colo en su canal de Twitch.

"Si el partido empieza y dejan la cagá' (sic) en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más, pero no esperemos y esperemos... después comienza y de nuevo. No weón; si queda la cagá', se para y chao, se termina el partido. Eso molesta, queríamos terminar el partido faltando 12 minutos para levantar la copa y listo", agregó airadamente.

"Claramente los desórdenes, las cagás (sic) que quedan en los estadios, no pueden pasar. Ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno. Ojalá pongan medidas fuertes para los weones que hacen estas cagás, porque esto no puede pasar", continuó.

Arturo Vidal en stream contando el por qué de sus declaraciones y su parecer frente a los hechos de violencia en el Estadio Nacional. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/0ZUtWJ6ci5 — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) February 14, 2024

Luego, el chat de la transmisión le preguntó a Vidal por la réplica de Jaime Pizarro a sus declaraciones: "Ah, ministro del cahuín, por favor. No... se quiere meter en la conversación... ¡No te metas! Tienes que hacer lo que tú... eres el ministro del Deporte, tienes que... Se mete en lo que dije yo. Debe ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho".

"Qué lata, porque es una buena persona. No tengo nada con él, lo he saludado bien, pero ya cuando se meten conmigo... no va eso, no va", continuó.