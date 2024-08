Ídolo de la Premier basureó a Ben Brereton Díaz

La Premier League cuenta con presencia chilena estelar para esta temporada por Ben Brereton Díaz, tras su llegada a Southampton y hacer su estreno en la competición de clubes más exigente del mundo este fin de semana.

El delantero chileno fue titular en la visita de su escuadra ante Newcastle United, disputada el sábado 17 de agosto en St. James Park.

Y precisamente Brereton Díaz fue protagonista, luego de provocar la expulsión de un rival, lo que en Chile fue celebrado y en Inglaterra, criticado con dureza por parte de uno de sus ídolos más grandes.

Hablamos de Alan Shearer, quien tiene pergaminos de sobra para hablar del torneo británico. El exdelantero de Newcastle precisamente, basureó la actitud del futbolista nacional que terminó con el suizo Fabian Schär expulsado y Brereton Díaz solo amonestado, luego de la polémica acción.

Cuando corría el minuto 28 del duelo, ambos tuvieron un fuerte encontrón que hizo que chocaran sus frentes y cayera el jugador chileno acusando una agresión.

"Mierda en su máxima expresión, pero muy estúpido por parte de Schär", fue parte de lo que posteó Shearer en redes sociales, repasando tambén al zaguero helvético.

Luego en el programa deportivo que participa en la cadena BBC, agregó que "ss simplemente vergonzoso lo que hace Ben Brereton Díaz y la forma en que reacciona".

Shithousery at its finest but so stupid from Schar. #NEWSOU https://t.co/yAL7EI3haP