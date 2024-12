Carlos Palacios dejó una frase para el bronce en su primera entrevista en Boca Juniors

En todo un fenómeno se ha vuelto la llegada de Carlos Palacios a Boca Juniors como su flamante primer refuerzo para 2025, generando una ola de gratas reacciones de parte de los hinchas del elenco Xeneize.

Fue el pasado sábado que Palacios se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Boca, y desde ahí no ha parado de dedicarse a actividades propias de uno de los gigantes del fútbol argentino.

Tras haber presenciado su primer partido en La Bombonera, la Joya también dio su primera entrevista con el canal de Boca, donde no ocultó su entusiasmo e incluso dejó una frase para el bronce respecto a su llegada al club auriazul.

Carlos Palacios se confiesa como hincha acérrimo de Boca

Este lunes, El Canal de Boca en Youtube publicó el registro de la primera entrevista que tuvieron junto a Carlos Palacios, instancia en la que el ex Colo Colo se sinceró sobre sus sensaciones respecto a este importante paso en su carrera.

Al ser consultado por las impresiones de su círculo familiar por este fichaje en Boca, Palacios expresó que: "Estoy contento. Fue difícil que se diera esto. En mi casa están todos felices, desde pequeño que era hincha de Boca. No lo quise decir en su momento para que no se hablara de que me quería ganar al hincha así".

"Siempre me gustó Boca. En Chile antes se transmitían muchos partidos del fútbol argentino y siempre veía los de Boca. Están todos muy felices y estoy contento por llegar acá", agregó en una sorpresiva declaración sobre sus sentimientos por el Xeneize.

Palacios relató sus primeras horas en Boca

Palacios fue consultado también por su llegada a Boca y el recibimiento que tuvo de parte de los hinchas, mencionando que: "No esperaba el recibimiento, quedamos sorprendidos con mi representante. Es primera vez que me pasa y el hincha de Boca me ha dado harto cariño estos primeros días".

"No lo esperábamos para nada. En el camino íbamos conversando con mi representante y decíamos que era una locura lo que estábamos viviendo en ese momento", remarcó respecto a su experiencia el pasado fin de semana.