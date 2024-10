¿Colo Colo vs Universidad Católica será un clásico?: El análisis de Jorge Valdivia

A la espera de que se desarrolle el clásico 186 entre Colo Colo y Universidad Católica por el Campeonato Nacional, nuevamente se agrega un capítulo más a la disputa que muchas veces se ha generado en torno a este partido y sobre si el choque entre albos y cruzados tiene la categoría de clásico o no, esta vez Jorge Valdivia parece haber zanjado la discusión.

Si bien para algunos jugadores es clásico, hay otros que dicen que no. Quien puede hablar con autoridad sobre esto es Jorge Valdivia, jugador que tiene experiencia de sobra en clásicos tanto ante Universidad de Chile como ante el cuadro precordillerano.

En ESPN el 'Mago' interpeló a sus compañeros y se la jugó señalando que: "¿Cuántos jugadores no han dicho que este partido es un clásico? Me dicen algunos, cuántos de esos algunos son reales"

Jorge Valdivia zanja la discusión sobre la categoría de clásico entre Colo Colo vs Universidad Católica

Para contextualizar, recordó unos dichos del 'Peluca' Falcón: "Yo escuché a Maxi Falcón hace un par de años, pero salieron muchos otros a decir que sí, realmente este partido es un clásico".

Finalmente, el ex volante del 'Cacique' zanjó la discusión, cuestionando a los que dicen que no es un clásico y apuntando a que: "salieron muchos otros jugadores a decir que si realmente este partido es un clásico. Da lo mismo si es para 'chicanear' es uno o fue uno (quien dijo que no lo es)"

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Universidad Católica?

Colo Colo recibirá a Universidad Católica este jueves a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Monumental, compromiso pendiente por la Fecha 24 del Campeonato Nacional y que acercará o sentenciará a los albos rumbo al título del torneo 2024.