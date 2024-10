¡Hay hora y lugar para el Clásico Universitario! La ANFP entregó la programación de la fecha 28

A la espera del duelo entre Cobreloa y Deportes Copiapó por el cierre de la fecha 27 del Campeonato Nacional, la ANFP ya programó el Clásico Universitario y el resto de partidos de la antepenúltima fecha del torneo.

Aún falta por definir los horarios de los encuentros entre Unión La Calera vs Unión Española, y Audax Italiano vs Huachipato, pero casi la totalidad de la fecha tiene hora y lugar.

Hay hora y lugar para el Clásico Universitario

El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile finalmente se jugará el sábado 19 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

Los cruzados estaban definiendo estadio y optaron por el recinto de Independencia.

¿A qué hora y cuándo juega Colo Colo?

El otro duelo por la definición del torneo será el partido entre Palestino y Colo Colo que se disputará el domingo 20 de octubre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Pintana.

Los albos ya van a haber jugado los partidos pendientes ante Huachipato y Unión La Calera, encuentros que fueron programados durante el desarrollo de la fecha FIFA.

Los duelos por salvarse del descenso

El domingo también se jugarán la vida los equipos que están peleando por no descender, por lo que los partidos entre Deportes Iquique vs Cobreloa, Coquimbo Unido vs Cobresal y Deportes Copiapó vs Everton, se jugarán a las 17:30 horas.

El encuentro entre O'Higgins y Ñublense se disputará el sábado 19 de octubre a las 15:00 horas en el estadio El Teniente.